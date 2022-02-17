Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 февраля подписал указ «О дополнительных мерах по поддержке лиц с инвалидностью и категории населения, нуждающихся в социальной защите», сообщила пресс-служба Министерства финансов и телеканал «Узбекистан 24».

Согласно документу, с 1 апреля 2022 года минимальный размер пособий по инвалидности, выплачиваемый нетрудоспособным гражданам, а также пенсии по инвалидности при неполном стаже работы с учётом доплаты вырастет с 440 тысяч до 622 тысяч сумов.

Заместитель начальника отдела Министерства финансов Шухрат Ярашев сообщил, что почти 50 тысяч граждан начнут получать пенсии на 182 тысячи сумов больше, а 113 тысяч граждан получат пенсии по инвалидности без соответствующего стажа на 138 тысячи сумов больше.

С апреля 2022 года также вводится новая льгота для лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами до 18 лет, нуждающимися в постоянном уходе, в размере не ниже минимальных потребительских расходов — 500 тысяч сумов в месяц.

«Основной целью введения данной льготы является поддержка члена семьи, осуществляющего уход за детьми-инвалидами, которые нуждаются в постоянном уходе. Матери, заботящиеся о детях с инвалидностью, не могут заниматься приносящей доход деятельностью, а значит, повысится уязвимость таких семей к социальным рискам. В результате введения новой пенсии матерям детей-инвалидов будет обеспечен гарантированный основной источник дохода», — отметили в Министерстве финансов.

Глава представительства ЮНИФЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде сообщил, что новое пособие «позволит предотвратить помещение детей в интернатные детские учреждения».

Данное пособие назначается на основании перечня заболеваний (врожденные аномалии, тяжелые заболевания внутренних органов, онкологические заболевания с тяжелыми осложнениями, детский церебральный паралич и другие) детей до 18 лет, нуждающихся в уходе, утвержденного указом. В результате, по предварительным оценкам, в 2022 году из государственного бюджета будет дополнительно выделено 157 млрд сумов для матерей, воспитывающих более 30 тысяч детей с инвалидностью.

Пособие по уходу можно оформить либо через центр госуслуг, либо через обращение в портал интерактивных госуслуг. При этом достаточно предъявить паспорт.

Всего на реализацию вышеуказанных целей в 2022 году будет направлено 378 млрд сумов из госбюджета.