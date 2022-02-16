Президент Узбекистана 15 февраля подписал закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности. Документ опубликовало «Народное слово», он вступил в силу с 16 февраля.

В соответствии с внесенными дополнениями, иностранные граждане и лица без гражданства подлежат административному выдворению с территории Узбекистана в случае неуплаты штрафа, наложенного при нарушении режима государственной границы (статья 224−1).

Ранее их депортировали из Узбекистана, несмотря на уплату штрафа, отмечает пресс-служба Министерства юстиции.

Кроме того, уточнено, что при административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства с территории Узбекистана в дальнейшем будет применяться срок ограничения права на въезд в Узбекистан.

При первом нарушении режима государственной границы будет ограничено право въезда в Узбекистан сроком на 1 год, при втором нарушении — на 3 года.

Законом также установлено, что Пограничные войска Службы государственной безопасности могут рассматривать дела о следующих правонарушениях:

нарушение правил въезда и пребывания в пограничной зоне, а также в местах, где установлены временные ограничения на въезд и пребывание граждан (статья 224);

нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу (часть первая статьи 224−1).

Административное выдворение, как и прежде, применяется районным (городским) судом по уголовным делам.