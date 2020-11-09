Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев задался вопросом в своем Telegram-канале, почему в контракте с UzAuto Motors на покупку автомобиля прописан пункт с обязательной предоплатой не менее 85% от стоимости машины.

Парламентарий считает, что «диктовка монополиста потребителям настолько сильная, что никто даже не интересуется, почему нужно вносить такую предоплату».

«Ладно, если бы после оплаты указанной суммы автомобиль можно было сразу забрать, но как понять предоплату в 85%, если приходится ждать несколько месяцев?», — спросил он.

По словам Расула Кушербаева, согласно действующему законодательству, для вступления в силу условий договора достаточно внести предоплату не менее 15%. В указе президента от 12 мая 1995 года говорится, что «хозяйственным субъектам с государственной долей в уставном капитале 50 и более процентов запрещается отправлять продукцию, выполнять работы и оказывать услуги потребителям и заказчикам, если они не оплатили не менее 15% от их стоимости».

Как уточняет парламентарий, в таких случаях может быть установлена предоплата 50%, 85% и даже 100%. «Да, это так, но согласно законодательству это определяется по взаимному соглашению сторон», — добавил Расул Кушербаев.

Депутат также напомнил, что законом о защите прав потребителей форма и порядок оплаты за товары и услуги определяются на основе соглашения между потребителем и продавцом. Если стороны приходят к соглашению по предмету, количеству, цене и другим важным условиям, договор заключается между потребителем и производителем (исполнителем, продавцом).

«Но вы попробуйте заключить соглашение с UzAuto Motors о покупке автомобиля на условиях 15% предоплаты. Даже если вы правы по закону, это невозможно, потому что они не изменят ни одну букву договора, составленного под диктовку монополиста. Почему? Потому что они — монополист», — подчеркнул депутат.

В качестве примера он привел процесс заключения договоров на покупку мини-грузовиков Labo. По его словам, оплатив 85% предоплаты, покупатель ждет машину восемь месяцев (могут добавить еще 30 дней).

«85% [предоплаты за] Labo за 76 млн — это 65 млн сумов, хотя он [покупатель] имеет право оплатить 11 млн сумов. Нет, UzAuto Motors, навязывая свои условия, ни за что не согласиться с этим. В результате 54 млн сумов покупателя будут заморожены на восемь месяцев. Если бы он эти деньги вложил в банк по минимальной ставке в 14%, то за восемь месяцев получил бы не менее 5 млн сумов дохода. Это означает, что тот Labo обходится покупателю не в 76 млн, а в 81 млн сумов», — пояснил Расул Кушербаев.

Депутат призвал Антимонопольный комитет Узбекистана проверить соответствие законодательству данных требований, а также уточнил, что до 2011 года UzAuto Motors продавал автомобили по 15% предоплате.

Напомним, в конце октября Ташкентский городской административный суд удовлетворил иск UzAuto Motors о признании августовского решения Антимонопольного комитета недействительным. Комитету предписано возместить автопроизводителю материальный ущерб. Сам Расул Кушербаев называл решение суда «победой старого Узбекистана над новым».

Группа депутатов также направляла запрос в Генпрокуратуру с просьбой изучить возможные нарушения законодательства, прав потребителей и коррупционные признаки в деятельности UzAuto Motors. По итогам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия события преступления.