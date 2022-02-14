Количество ежесуточно выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане продолжает снижаться, согласно данным Министерства здравоохранения.

В воскресенье в стране было подтверждено 322 случая, в субботу — 439, в пятницу — 504. Снижается статистика и в разрезе регионов: в Ташкенте — 122, 211 и 229, в Ташкентской области — 56, 64 и 88, соответственно.

Общее количество случаев COVID-19, зарегистрированных с марта 2020 года, превысило 233,7 тысячи.

Количество случаев пневмонии также продолжает снижаться: в воскресенье — 61, в субботу — 76, в пятницу — 89.

В воскресенье было отмечено 3 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, в субботу и пятницу — по 2. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1604.