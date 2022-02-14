На улице Бабура в Ташкенте, соединяющей Площадь Дружбы народов и международный аэропорт, решено вернуть зелёные насаждения между направлениями движения. Это следует из сообщения хокимията города.
Ликвидация зелёного разделителя. Осень 2016 года. Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz».
Зелёные насаждения посередине улицы были ликвидированы в 2015—2016 годах (к саммиту ШОС в Узбекистане) в целях расширения проезжей части. Такая же участь тогда постигла многие другие улицы столицы.
Улица Бабура сейчас. Фото: Яндекс.Панорамы.
Одновременно на улице Бабура от пересечения с улицей Ислама Каримова до пересечения с улицей Нукусской будет построена велосипедная дорожка.
На время ремонтных работ может частично закрываться одна полоса проезжей части, говорится в сообщении хокимията.
Юрий Шлёнский
Вот это пожалуй первая положительная новость за долгое время
Алексей Николаевич
Все было продумано много десятков лет назад. Нет же, каждый суслик в поле агроном. Ломают все, а потом поняв что запороли и, потратив кучу денег(не своих) восстанавливают. Интересно, а когда наконец-то дойдет, что нужно вернуть ограждения, которые были вдоль дорог и препятствовали переходу пешеходов в неположенном месте? Понятно, что все сдали на металлолом, но лучше то не сделали. Все наоборот.
zorro zorro
Трамвай ликвидировали, теперь решили вернуть! Злёные насаждения ликвидировали, теперь решили вернуть! А кто будет отвечать за неправильно принятые решения и возмещать многомиллионный ущерб нанесенное государству! А ведь безнаказанность приводит к вседозволенности!