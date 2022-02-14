На улице Бабура в Ташкенте, соединяющей Площадь Дружбы народов и международный аэропорт, решено вернуть зелёные насаждения между направлениями движения. Это следует из сообщения хокимията города.

Ликвидация зелёного разделителя. Осень 2016 года. Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz».

Зелёные насаждения посередине улицы были ликвидированы в 2015—2016 годах (к саммиту ШОС в Узбекистане) в целях расширения проезжей части. Такая же участь тогда постигла многие другие улицы столицы.

Улица Бабура сейчас. Фото: Яндекс.Панорамы.

Одновременно на улице Бабура от пересечения с улицей Ислама Каримова до пересечения с улицей Нукусской будет построена велосипедная дорожка.

На время ремонтных работ может частично закрываться одна полоса проезжей части, говорится в сообщении хокимията.