Тема заработной платы учителей поднимается в последние годы очень часто. Много говорится о повышении авторитета учителей в обществе, неоднократно озвучивались планы увеличить зарплату до 1000 долларов.

Самым большим достижением в улучшении положения учителей стало значительное сокращение их привлечения к принудительному труду. В своё время учителя вместе с учащимися и студентами не покидали хлопковые поля в течение всего сезона сбора урожая — с начала сентября до конца ноября. Самым печальным было то, что это превратилось в норму.

Как менялась зарплата учителей?

Освобождение учителей от работ, которые и так не входили в их должностные обязанности, радует, но похвастаться изменениями в уровне зарплат сотрудников сферы образования пока нельзя.

Работники сферы образования составляют самую большую категорию занятых в стране — 37,6%. При этом данная сфера относится к сферам с самой низкой средней заработной платой, отмечает Госкомстат.

В 2017 году среднемесячная зарплата работников в этой сфере была на 20% ниже средней зарплаты по стране (1,1 млн и 1,4 млн сумов, соответственно). К концу 2021 года зарплата выросла более чем в два раза, но разрыв не сократился, а увеличился — почти до 28% (2,3 млн и 3,2 млн сумов).

(К слову, самая низкая средняя зарплата сложилась в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг — 2,1 млн сумов.)

Эти цифры показывают, что уровень зарплаты в сфере образования рос медленнее, чем в других отраслях, в результате чего работники сферы образования стали беднее других членов общества.





Данные по итогам 2021 года. Источник: Госкомстат.

За последние пять лет только в один год — 2019-й — зарплаты учителей росли быстрее, чем у представителей других сфер. В том году их месячная зарплата достигла 79,2% от среднемесячной зарплаты по Узбекистану (для сравнения: в 2018 году она составляла 76,6%). Однако в последние два года, как и в 2018 году, зарплата работников образования росла медленнее.

В 2021 году темпы роста были также ниже, чем в других сферах, но несколько выше инфляции. Среднемесячная зарплата в образовании выросла почти на 17% (это можно объяснить повышением БРВ в феврале и сентябре на 10% и 7% соответственно), в то время как инфляция составила 10%. Таким образом, реальный доход увеличился на 7%.

В кризисном пандемийном 2020 году реальная зарплата в сфере образования снизилась, в то время как реальные валовые доходы населения выросли на 2,6%, а реальный ВВП — на 1,6%. Средняя номинальная зарплата в сфере выросла на 7,4% по сравнению с 2019 годом при уровне инфляции в 11,1%. Из этого следует, что в 2020 году средний реальный доход работников образования снизился на 3,7%.

То есть представители сферы образования не только беднеют по сравнению с представителями других сфер, но и отстают по реальным показателям уровня своих доходов. В тот год учителя, которых мы чествуем, похоже, только по праздникам, заметно обеднели.

Последствия обеднения учителей

Вполне естественно, что более медленный рост зарплаты учителей негативно сказывается на их финансовом благополучии и положении в обществе. Это также может приводить к тому, что делая профессиональный выбор, молодые люди — потенциальные учителя — из-за финансовых соображений будут выбирать другие области.

В итоге только из-за отсутствия финансовых стимулов образование может потерять часть потенциальных работников, которые способствовали бы развитию сферы. Усиление такой тенденции может привести к ещё более глубокому кризису системы образования.

Качество образования имеет решающее значение для долгосрочного роста экономики. Снижение стимула работать в этой области сказывается на качестве образования, а это — на долгосрочном экономическом росте.

Это нужно трезво оценивать и принимать меры реагирования, так как обеднение учителей (тенденция, наблюдаемая сейчас и подтверждаемая официальной статистикой) имеет реальные последствия для ближайшей и долгосрочной перспективы общественного и экономического развития.

Миркомил Холбоев — экономист, магистр направления «Международная торговля» Национального университета Чонбук Южной Кореи.

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