Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа подписал указ о повышении с 1 сентября размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий в среднем на 10%.
«В целях расширения масштабов мер, направленных на повышение уровня жизни населения, дальнейшего усиления социальной защиты граждан и материальной поддержки нуждающихся семей в период коронавирусной пандемии, последовательного повышения их доходов» устанавливаются следующие размеры:
- минимальный размер оплаты труда — 822 тысячи сумов в месяц;
- базовая расчетная величина — 270 тысяч сумов в месяц;
- базовая величина исчисления пенсии — 289 тысяч сумов в месяц;
- размер пенсии по возрасту — 565 тысяч сумов в месяц;
- размер пособия детям с инвалидностью — 622 тысячи сумов в месяц;
- размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 440 тысяч сумов в месяц;
- минимальный размер пенсии при неполном стаже работы с учетом доплаты — 440 тысяч сумов в месяц;
- размер пенсий по возрасту и инвалидности лиц, получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту до 623 тысячи сумов в месяц;
- размер пенсий, включая надбавки, инвалидам и участникам войны 1941−1945 годов, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда, — 2,75 миллиона сумов в месяц;
- минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по потере кормильца — 440 тысяч сумов в месяц с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи согласно действующему порядку;
- размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по потере кормильца — 440 тысяч сумов в месяц и прибавление по 165 тысяч сумов на каждого следующего нетрудоспособного члена таких семей.
Указом работодателям рекомендовано производить повышение размеров заработной платы в соответствии с минимальным размером оплаты труда, обеспечив выплату заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного актами законодательства.
Напомним, до этого зарплаты, стипендии и размеры некоторых пособий, а также МРОТ и БРВ повышались 1 февраля. С 1 июля были увеличены минимальные размеры пенсий и пособий.
Антон Павлович
Как же предсказуемо!
Светлана Халилова
Стаж трудовой 32 года на госпретприятии а пенсия 553 тысяч сум Интересно если прибавят то сколько?
zorro zorro
До 1 сентября цены подскачут на более чем 10%.
sh sh
В целом, положительный эффект от повышения зарплаты на 10% или на любой другой процент — нулевой, даже отрицательный. Со стороны просто народа 10% выглядят как +1 дневной баланс, а для государства с его инфиляционным таргетировнием и кучей других планов, это настоящяя проблема. Коротко говоря, повышение на 10% процент популизм со стороны государства, который вреден экономике
外人
@sh sh,
не совсем согласен, но при одном но, — при грамотном управлении экономикой и т.д.!!, но кто именно, в конце то концов (уж за 30 то лет можно было бы хотя бы азы экономики то им освоить??!), проявит эту самую экономическую грамотность?!
Aleksey Armashev
А цены на сколько поднимутся? Об этом вслух не говорят.
Рано
Когда повышали зарплату 1 февраля 2021г тогда пенсию пенсионерам не повысили.