Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа подписал указ о повышении с 1 сентября размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий в среднем на 10%.

«В целях расширения масштабов мер, направленных на повышение уровня жизни населения, дальнейшего усиления социальной защиты граждан и материальной поддержки нуждающихся семей в период коронавирусной пандемии, последовательного повышения их доходов» устанавливаются следующие размеры:

минимальный размер оплаты труда — 822 тысячи сумов в месяц;

базовая расчетная величина — 270 тысяч сумов в месяц;

базовая величина исчисления пенсии — 289 тысяч сумов в месяц;

размер пенсии по возрасту — 565 тысяч сумов в месяц;

размер пособия детям с инвалидностью — 622 тысячи сумов в месяц;

размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 440 тысяч сумов в месяц;

минимальный размер пенсии при неполном стаже работы с учетом доплаты — 440 тысяч сумов в месяц;

размер пенсий по возрасту и инвалидности лиц, получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту до 623 тысячи сумов в месяц;

размер пенсий, включая надбавки, инвалидам и участникам войны 1941−1945 годов, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда, — 2,75 миллиона сумов в месяц;

минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по потере кормильца — 440 тысяч сумов в месяц с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи согласно действующему порядку;

размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по потере кормильца — 440 тысяч сумов в месяц и прибавление по 165 тысяч сумов на каждого следующего нетрудоспособного члена таких семей.

Указом работодателям рекомендовано производить повышение размеров заработной платы в соответствии с минимальным размером оплаты труда, обеспечив выплату заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного актами законодательства.

Напомним, до этого зарплаты, стипендии и размеры некоторых пособий, а также МРОТ и БРВ повышались 1 февраля. С 1 июля были увеличены минимальные размеры пенсий и пособий.