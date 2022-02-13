В Яшнабадском районе Ташкента началась реконструкция дворца культуры Авиастроителей. Об этом в Facebook сообщил хоким района Бахтиёр Рахманкулов.
«Возрождение Дворца „Авиастроителей“ Яшнабадского района! Соответствующими решениями хокимията г. Ташкента и хокимията Яшнабадского района начинается полная реконструкция», — написал он.
По его словам, дворец планируется реконструировать «по самым новым стандартам», с созданием вокруг него культурно-прогулочного парка для отдыха и досуга населения.
Горельеф «Икар» на здании дворца, февраль 2020 года. Фото: Пресс-служба президента.
В комментариях в посту хоким подтвердил, что горельеф «Икар» на фасаде дворца останется на своём месте.
Здание было возведено в 1980 году. В последние годы в нём размещен Центр духовности и просветительства при Министерстве обороны, который включает ансамбль Вооруженных сил, Центральный военный оркестр, государственный военный театр «Турон», швейное предприятие и детские кружки.
Февраль 2020 года. Фото: Пресс-служба президента.
В феврале 2020 года здание посещал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он поручил реконструировать здание.
Hadsune Miku
Очень радует такая новость!!Хотя бы там имеются детские кружки,Единственно сохранили бы деревья вокруг по возможности.Было бы вообще здорово!
Timur Kim
Алюкобондом обнесут и все, как всегда)