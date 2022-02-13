В Яшнабадском районе Ташкента началась реконструкция дворца культуры Авиастроителей. Об этом в Facebook сообщил хоким района Бахтиёр Рахманкулов.

«Возрождение Дворца „Авиастроителей“ Яшнабадского района! Соответствующими решениями хокимията г. Ташкента и хокимията Яшнабадского района начинается полная реконструкция», — написал он.

По его словам, дворец планируется реконструировать «по самым новым стандартам», с созданием вокруг него культурно-прогулочного парка для отдыха и досуга населения.

Горельеф «Икар» на здании дворца, февраль 2020 года. Фото: Пресс-служба президента.

В комментариях в посту хоким подтвердил, что горельеф «Икар» на фасаде дворца останется на своём месте.

Здание было возведено в 1980 году. В последние годы в нём размещен Центр духовности и просветительства при Министерстве обороны, который включает ансамбль Вооруженных сил, Центральный военный оркестр, государственный военный театр «Турон», швейное предприятие и детские кружки.

Февраль 2020 года. Фото: Пресс-служба президента.

В феврале 2020 года здание посещал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он поручил реконструировать здание.

Фото