Президент Шавкат Мирзиёев посетил Центр духовности и просветительства при Министерстве обороны, сообщила пресс-служба главы государства. Центр расположен в Яшнабадском районе в здании бывшего дома культуры авиастроителей.

Здание центра возведено в 1980 году. Сегодня в нем размещены ансамбль Вооруженных сил, Центральный военный оркестр, государственный военный театр «Турон», швейное предприятие и детские кружки. «Но возможности здания все еще не используются в полной мере», — пишет пресс-служба.

«Президент отметил необходимость реконструкции здания, его целевого использования, организации здесь развлекательного центра на основе государственно-частного партнерства», — говорится в сообщении.

В здании будут созданы условия для проведения концертов, праздничных мероприятий. Намечено благоустроить прилегающую территорию, открыть пункты торговли и обслуживания, отметила пресс-служба президента.

Глава государства посетил также спортивный комплекс «Авиасозлар» и дал указания по благоустройству его территории, увеличению удобств для любителей спорта.

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