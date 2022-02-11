Сотрудники операционного управления Андижанского областного филиала Народного банка — 13 человек — подозреваются в присвоении 4,6 млрд сумов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Под стражу были заключены 11 человек, к двоим применена мера пресечения в виде залога.

Следствие ведет Генеральная прокуратура.