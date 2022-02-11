Сотрудники операционного управления Андижанского областного филиала Народного банка — 13 человек — подозреваются в присвоении 4,6 млрд сумов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере) Уголовного кодекса.
Под стражу были заключены 11 человек, к двоим применена мера пресечения в виде залога.
Следствие ведет Генеральная прокуратура.
Салават Иванов
Здравствуйте,"Газета.уз",в Шаватском отделении" Микрокредит" банка,тоже произошло хищения,аресты,но об этом нет какой либо информации, только слухи.Хотелось бы узнать, что там происходит, провести журналистское расследование.
Светлана Халилова
Сплошь и рядом Одно хищение. А люди живут с надеждой на светлое будущее.
Дилмурад Хасанов
О Боже опять Андижан!?, что творится там!? Столько хищений и присвоений.