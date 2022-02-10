Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 февраля, прибыв в Самарканд, осмотрел новое здание международного аэропорта города, сообщила пресс-служба главы государства.

Воздушная гавань реконструируется в рамках проекта стоимостью почти 83 млн долларов. В прошлом году была заново построена взлётно-посадочная полоса.

Возведение нового терминала завершено, сейчас в нём ведутся отделочные работы. Кроме того, строятся дорожная инфраструктура, автостоянка и осветительная система.

Как мы уже писали, здание терминала выполнено в виде раскрытой книги, символизирующей главный труд жившего в Узбекистане учёного Мирзо Улугбека «Зижи жадиди Курагоний» («Новая астрономическая таблица Курагони»).

Терминал будет способен обслуживать 800 пассажиров в час. Ширина здания — 175 м, высота — 25 м. Сдать его в эксплуатацию планируется в марте.

Аэропорт будет работать в режиме «открытого неба», а также обслуживать грузоперевозки.

Аэропорт Самарканда был построен в 1967 году. К саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022 году было принято решение построить его заново. Строительство нового терминала ведёт компания Enter Engineering. Управлять аэропортом будет иностранное предприятие Air Marakanda.

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