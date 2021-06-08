Заместитель генерального директора по строительству промышленных и гражданских объектов Enter Engineering Рустам Хайдаров рассказал о процессе строительства международного аэропорта «Самарканд».

Последние годы международный туризм в Узбекистане стал развиваться быстрыми темпами. В начале 2020 года Всемирная туристическая организация ООН сообщила, что Узбекистан занимает четвертое место в мире по темпам роста туризма.

По данным некоторых источников, всего за один год, с 2017 по 2018, число международных прибытий в Узбекистан увеличилось в 2,3 раза — с 2,8 до 6,4 млн. Большинство посетителей едут в Самарканд, чтобы полюбоваться его историческими и культурными памятниками в самом сердце Великого шелкового пути. Каждый, кто побывал в Самарканде, лично убедился, почему философы и поэты прошлого называли его «славной жемчужиной восточного мусульманского мира».

Помимо туристической привлекательности Самарканд играет роль транспортного узла, связывающего столицу Узбекистана с двумя другими историческими городами — Бухарой и Хивой. Самарканд также станет местом проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в следующем году, что еще больше увеличит число посетителей.





Старый аэропорт Самарканда, построенный в 1967 году, не соответствует современным международным стандартам и не может успешно справляться с постоянно растущим числом посетителей города. Поэтому в ноябре 2018 года было принято решение о перепланировке Международного аэропорта «Самарканд». После визита в город президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в июле 2019 года масштабы проекта еще более расширились. Возникла очевидная необходимость в создании современного туристического центра в Самарканде, включая новый аэропорт, туристический центр с гостиницами, конференц-залами, тематическими парками и другими развлекательными заведениями.

Реконструкция аэропорта включает в себя модернизацию международного терминала, строительство еще одного современного терминала, новой взлетно-посадочной полосы и модернизацию радиолокационных систем. Проект также включает строительство 24 парковочных мест для самолетов и легковой автостоянки на 700 мест. На сегодняшний день работы уже выполнены на 80%. Ожидается, что пропускная способность аэропорта увеличится с 350 до 1 000 пассажиров в час, увеличивая потенциальный пассажиропоток с 460 тысяч до 2 млн в год, а количество регулярных рейсов — с 40 до 120 в неделю.

Большая часть работ, проделанных Enter Engineering, была проведена во время пандемии коронавируса. Одной из основных задач было поддержание безопасности и благополучия сотрудников и рабочих, предотвращение распространения инфекции.

Компания внедрила несколько эффективных мер, чтобы все сотрудники знали об опасности вируса и о необходимых методах самозащиты и заботы о других. Сюда входило использование средств индивидуальной защиты, измерение температуры сотрудников, надлежащие меры гигиены и дезинфекции, система карантина для наблюдения за сотрудниками с подозрением заражения, их обслуживание квалифицированным медицинским персоналом.

Несмотря на некоторые неизбежные задержки в процессе, компании удалось не отставать от общего графика работ. Завершение проекта ожидается в сентябре 2021 года.





Как и весь мир, Узбекистан и Самарканд готовы открыть свои двери и сердца миллионам посетителей из разных концов света после тяжелого года в новейшей истории человечества. Помимо великолепных архитектурных памятников город бережно сохранил традиции многих древних ремесел, включая вышивку, миниатюрную живопись, ковроткачество, гравировку на меди, керамику, а также резьбу по дереву.

Город был внесен в Список всемирного наследия как «Самарканд — перекресток культур». Он сохраняет этот статус с тех пор, как занял центральное положение на Шелковом пути между Китаем и Западом. Самарканд является побратимом городов многих стран — Болгарии, Перу, Индии, Бразилии, Пакистана, Бельгии и других. Эти связи со временем будут только крепнуть и углубляться. Как гласит старая поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Когда посетители прибудут в Самарканд, их встретит новый терминал, оформленный в виде открытой книги с прямой ссылкой на манускрипт Мирзо Улугбека «Новогураганские астрономические таблицы», появившийся в 1444 году. В то время это был самый полный справочник, содержащий координаты 1018 звезд. Он считался одним из важных и передовых документов по астрономии в мире. Переведенная на латынь, эта работа использовалась в обсерваториях по всей Европе.

На крыше терминала будет изображена карта звездного неба с некоторыми созвездиями, узнаваемыми с воздуха, особенно при посадке ночью.

Enter Engineering признана, как одна из ведущих строительных компаний EPC в Центральной Азии. Она намерена добавить Самаркандский международный аэропорт в список своих успешно завершенных проектов гражданского строительства.

Для миллионов людей аэропорты — это не просто двери для посетителей, крупные работодатели, генераторы доходов, что, безусловно, важно для быстро развивающегося Узбекистана. Это еще и комфортабельные современные аэропорты, которые являются своеобразными оазисами надежды и приключений, выходящих далеко за рамки простых путешествий из пункта А в пункт Б. Новый международный аэропорт Самарканда обещает стать источником гордости и вдохновения на долгие годы.

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