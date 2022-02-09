В середине января Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило, что среди граждан, получивших вакцину от коронавируса в январе, феврале и марте, пройдёт розыгрыш призов, в том числе автомобиля.

Спустя три часа в Telegram-канале Минздрава появилось уточнение о том, что в лотерее смогут участвовать и те, кто получил вакцину раньше (сообщение всё ещё сохранено).

Однако на практике оказалось, что участниками акции могут стать только те, кто привился после 15 января. «Газета.uz» попыталась разобраться в ситуации.

Онлайн-трансляция розыгрыша «Вакцина — верное решение», проводимого Минздравом, Службой санэпидблагополучия и общественного здоровья и хокимиятом Ташкента, проводится каждую субботу с 22 января в 20:30 на телеканале ZO’R TV.

Каждый месяц разыгрываются следующие призы: телефоны Samsung A52 — 100 штук, планшеты Samsung Galaxy Tab А7 Lite — 100; телевизоры Samsung (43 дюйма) — 100, велосипеды — 150 и автомобиль Malibu.

В рекламе телеканала говорится, что с 15 января участниками розыгрыша автоматически становятся граждане Узбекистана, прошедшие полный курс вакцинации.

Источник в правительстве сообщил «Газете.uz», что согласно меморандуму о проведении акции (копия имеется у редакции) в розыгрыше могут участвовать граждане, имеющие сертификат о начале или полной вакцинации после 15 января.

Меморандум подписан 20 января генеральным директором ZO’R TV Низомиддином Супибековым, заместителем министра здравоохранения, начальником Главного управления здравоохранения Ташкента Анваром Алимовым и заместителем хокима столицы Дурдоной Рахимовой.

В документе ZO’R TV указан организатором, горздрав — партнёром, а хокимият — генеральным спонсором акции.

Заместитель начальника управления здравоохранения столицы Ботир Исабеков в интервью «Газете.uz» подтвердил, что в акции участвуют граждане старше 18 лет, прошедшие вакцинацию только после 15 января.

«Как только граждане начинают получать вакцину, они автоматически включаются в электронную базу Минздрава в качестве участника», — сказал он.

«Газета.uz» не смогла узнать в ответственных организациях, почему в розыгрыше не могут участвовать все вакцинированные, как было объявлено ранее.