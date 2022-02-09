В середине января Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило, что среди граждан, получивших вакцину от коронавируса в январе, феврале и марте, пройдёт розыгрыш призов, в том числе автомобиля.
Спустя три часа в Telegram-канале Минздрава появилось уточнение о том, что в лотерее смогут участвовать и те, кто получил вакцину раньше (сообщение всё ещё сохранено).
Однако на практике оказалось, что участниками акции могут стать только те, кто привился после 15 января. «Газета.uz» попыталась разобраться в ситуации.
Онлайн-трансляция розыгрыша «Вакцина — верное решение», проводимого Минздравом, Службой санэпидблагополучия и общественного здоровья и хокимиятом Ташкента, проводится каждую субботу с 22 января в 20:30 на телеканале ZO’R TV.
Каждый месяц разыгрываются следующие призы: телефоны Samsung A52 — 100 штук, планшеты Samsung Galaxy Tab А7 Lite — 100; телевизоры Samsung (43 дюйма) — 100, велосипеды — 150 и автомобиль Malibu.
В рекламе телеканала говорится, что с 15 января участниками розыгрыша автоматически становятся граждане Узбекистана, прошедшие полный курс вакцинации.
Источник в правительстве сообщил «Газете.uz», что согласно меморандуму о проведении акции (копия имеется у редакции) в розыгрыше могут участвовать граждане, имеющие сертификат о начале или полной вакцинации после 15 января.
Меморандум подписан 20 января генеральным директором ZO’R TV Низомиддином Супибековым, заместителем министра здравоохранения, начальником Главного управления здравоохранения Ташкента Анваром Алимовым и заместителем хокима столицы Дурдоной Рахимовой.
В документе ZO’R TV указан организатором, горздрав — партнёром, а хокимият — генеральным спонсором акции.
Заместитель начальника управления здравоохранения столицы Ботир Исабеков в интервью «Газете.uz» подтвердил, что в акции участвуют граждане старше 18 лет, прошедшие вакцинацию только после 15 января.
«Как только граждане начинают получать вакцину, они автоматически включаются в электронную базу Минздрава в качестве участника», — сказал он.
«Газета.uz» не смогла узнать в ответственных организациях, почему в розыгрыше не могут участвовать все вакцинированные, как было объявлено ранее.
Алина Доминова
акция для “ своих“ что ли? у меня родители, мужа родители, муж- все прививались добровольно еще до этого!
Максим Сергашов
Ха-ха-ха! Очередное “Мы не то имели ввиду“ или “Вы нас не так поняли“.
Рустам Ахроров
Поспешил я с вакциной, в сентябре вакцинировался
P V
С — справедливость.
Те кто раньше остальных проявил сознательность и заботу об окружающих вакцинировавшись в прошлом году — за бортом.