Работадатели Узбекистана должны организовать вакцинацию работников до 20 января. С такой просьбой в пятницу выступило Министерство здравоохранения.

Минздрав также просит работодателей принять меры по недопущению к работе сотрудников, не прошедших вакцинацию без причины.

В министерстве напомнили, что решением главного санитарного врача c 17 июля в стране введена обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан старше 18 лет. Работодатели также получили право не допускать сотрудника к работе за отказ от профилактической вакцинации (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья)

Организации с численностью работников более 20 имеют возможность привлечь мобильную бригаду для вакцинации.

Среди граждан, получивших сертификаты о вакцинации в январе, феврале и марте, будет проведён розыгрыш ценных призов, включая автомобиль, говорится в сообщении.

Напомним, что суточный прирост случаев коронавируса увеличивается шестой день подряд. 13 января зарегистрировано 824 новых случая, более половины из них — в Ташкенте.

Министр здравоохранения Бехзод Мусаев во время ночного посещения станции скорой помощи Ташкента поручил наладить во всех 12 районах города работу COVID-поликлиник для больных с лёгкими симптомами. Кроме того, увеличено количество машин скорой помощи и операторов для приёма звонков.