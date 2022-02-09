Молодая мать оставила новорождённого ребёнка на улице в Нукусе, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства здравоохранения Каракалпакстана.

По данным ведомства, 8 февраля в 3:07 в службу скорой помощи поступил вызов об оказании экстренной помощи младенцу, брошенному на территории Гоне кала (старый город).

Машина скорой помощи прибыла на место в течение 7 минут и оказала первую помощь ребенку, у которого ещё не была перерезана пуповина. Затем мальчика доставили в перинатальный центр.

Как сообщает Makan.uz, фельдшер скорой помощи Икрам Джуманиязов укутал младенца в своё пальто, чтобы защитить его от холода.

Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение перинатального центра и находится под медицинским наблюдением. Младенец весит 3 кг 700 г, его состояние оценивалось как тяжёлое, но стабильное.

Как сообщил «Газете.uz» старший помощник по связям с общественностью и правовой информации прокуратуры Каракалпакстана, личность женщины, оставившей мальчика, установлена — это А. К. 2002 года рождения.

ОВД Нукуса возбудило уголовное дело по части 1 статьи 117 Уголовного кодекса (оставление в опасности), ведётся предварительное следствие.

27 января на одной из свалок в Ургенче было найдено тело новорождённой девочки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, она прожила в утробе матери 5,5−6 месяцев. В крови недоношенного ребёнка обнаружены остатки препарата, который применяется для прерывания беременности на ранних сроках.