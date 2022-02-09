8 февраля в Узбекистане было подтверждено 778 случаев коронавируса и 133 случая пневмонии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это немного больше, чем в предыдущий день (773 и 129, соответственно).

Общее количество случаев, официально зарегистрированных с начала пандемии, превысило 231 тысячу.

Число случаев в Ташкенте снизилось до 375 (днём ранее — 441), а в Ташкентской области, напротив, увеличилось до 175 (103).

В Сурхандарьинской области выявлено 45 случаев, в Самаркандской — 37, в Каракалпакстане — 27. В остальных регионах — от 7 (Кашкадарьинская) до 23 (Ферганская область).

В течение дня отмечено 4 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1592.

Ранее Минздрав сообщил, что в январе почти 96% госпитализированных в две Зангиатинские инфекционные больницы не были привиты от коронавируса. У невакцинированных болезнь протекала тяжело, были смертельные случаи. Министерство в очередной раз призвало граждан вакцинироваться.