До 28 февраля 2022 года при покупке флагманской модели Samsung Galaxy S21 FE новые владельцы бесплатно получают наушники Galaxy Buds2. Samsung проводит акцию по всему Узбекистану в течение февраля. Число подарков ограничено.

Но и это не все сюрпризы: получить вдвойне приятную покупку можно на выгодных условиях — в рассрочку. Магазины, предоставляющие рассрочку: MEDIAPARK, Texnomart, Elmakon.

Fan Edition для настоящих фанатов

В названии смартфона буквы FE обозначают Fan Edition. Модель создана специально для поклонников флагманской линейки — в ней собраны все плюсы предыдущих поколений:

модель получила усиленную защиту от пыли и воды (IP68) — в любую погоду смартфон будет верным и безотказным спутником;

дисплейный сканер отпечатков пальцев с моментальным откликом не подводит даже в мороз;

частота обновления дисплея 120 Гц установлена по умолчанию;

смартфон с мощным процессором оснащен аккумулятором на 4500 мА·ч.

Смартфон поддерживает разные виды зарядки: проводную, беспроводную, реверсивную. На полное восполнение энергии уходит около часа.





Создан привлекать внимание

Тонкий и легкий, смартфон смотрится минималистично. Но за этой кажущейся простотой скрываются безграничные возможности для его владельца.

Отдельного внимания заслуживают камеры: 32 Мп (фронтальная), 12 Мп (ультраширокоугольная, широкоугольная), 8 Мп (телеобъектив). Во время съемки или записи видео можно менять камеры между собой — целое поле для экспериментов и создания контента студийного качества.

В комбинации с наушниками можно наслаждаться сериалами или роликами из соцсетей, не мешая окружающим в транспорте, супермаркете, офисе. Любимые треки заиграют по-новому в беспроводных наушниках Galaxy Buds2 с активацией шумоподавления. Переход в игровой режим поможет погрузиться в любимое приложение с головой.

Выгодная акция

При покупке нового смартфона Galaxy S21 FE наушники Galaxy Buds2 предоставляются в подарок. А дополнительным плюсом становится возможность приобретения последней модели смартфона из флагманской линейки Samsung в рассрочку.

Акция действует до 28 февраля 2022 года включительно по всему Узбекистану. Рассрочка по условиям 0/0/6 на смартфон Galaxy S21 FE доступна в магазинах партнеров: MEDIAPARK, Texnomart, Elmakon.

Количество подарков ограничено.

Подробности акции можно узнать по ссылке.

Телефон для справок: 7799.

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Сайт: samsung.uz

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