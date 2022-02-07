В субботу и в воскресенье в Узбекистане было подтверждено менее 900 случаев коронавируса в день — 887 и 832 соответственно, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. С 15 января по 4 февраля эта цифра не опускалась ниже 900.

В воскресенье в Ташкенте было выявлено 435 случаев (в субботу — 438), в Ташкентской области — 101 (107), в Ферганской — 46 (61), в Самаркандской — 43 (49). В других регионах выявляемость была ниже.

Общее количество случаев COVID-19, зарегистрированных с марта 2020 года, превысило 229,6 тысячи.

Количество случаев пневмонии, подтверждённых в воскресенье, составило 134, в субботу — 148. Этот показатель снижается с конца января.

В воскресенье было отмечено 2 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, в субботу — 3. Общее количество официально зарегистрированных умерших составляет 1584.