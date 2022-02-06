Максуда Сайфуллаевна Мустафаева освобождена от должности хокима Каршинского района Кашкадарьинской области. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь областной администрации Ахрор Садиков.

По его словам, хоким Кашкадарьи Муротжон Азимов подписал решение об увольнении на основе её заявления. В последний раз она появлялась на публике 3 февраля во время посещения махалли «Гулшан» в рамках работы по системе «махаллабай».

Максуда Мустафаева на встрече с молодёжью. 3 февраля. Фото: Хокимият Каршинского района.

Максуда Мустафаева возглавила район в марте 2020 года и стала первой женщиной на этой должности в области. До этого она работала первым заместителем начальника регионального управления по поддержке махалли и семьи.

В ходе своей деятельности она неоднократно была связана с резонансными событиями в районе. В частности, с ней судился хлопково-текстильный кластер Sulton Tex, который в итоге выиграл процесс, а суд признал действия хокима незаконными.





Летом 2021 года также сообщалось, что местное телевидение сняло репортаж о выделении 100 млн сумов пяти женщинам на строительство домов в Каршинском районе, но в итоге деньги были переданы в хокимият, а сюжет не вышел в эфир.

12 августа 2021 года Максуда Мустафаева получила выговор за плохую подготовку к проведению выборов президента Узбекистана.