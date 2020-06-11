Каршинский районный административный суд 8 июня вынес решение по делу компании Sulton Tex Group против хокима Каршинского района Максуды Мустафаевой и других должностных лиц.

Как ранее писала «Газета.uz», руководитель Sulton Tex Group Нурбек Эргашев обвинил заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктама Барноева в давлении и исключении его предприятия из перечня хлопково-текстильных кластеров за невыполнение требования перечислить 5,6 млрд сумов на подкормку пшеницы, несмотря на то, что кластер занимается выращиванием хлопка-сырца. Фермеров, у которых до конца года действуют договоры с кластером, хокимият начал принуждать переходить в кооператив. Предприниматель заявлял, что занимается реализацией 15 крупных взаимосвязанных проектов на сумму 100 млн долларов, но это решение может обанкротить его.

Бизнесмен подал заявление в суд, чтобы отменить решение об исключении его компании из перечня хлопково-текстильных кластеров, признать незаконным требование перечислить 5,6 млрд сумов на подкормку пшеницы, действия по принуждению фермеров заключать договора с кооперацией Silver Fiber Agro Kooperasiyasi и ее свидетельство о регистрации, а также возложить на хокима Максуду Мустафаеву обязанность не вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Нурбек Эргашев (в костюме). Фото: «Дарё».

Нурбек Эргашев также попросил отменить выполнение требования протокола правительства о возвращении маслоочистительных заводов, зданий и сооружений, которые закреплены за прекращающими свою деятельность хлопково-текстильными кластерами, и прекращении деятельности Sulton Tex Group и создании вместо него кооперации фермерских хозяйств.

Как следует из судебного акта (есть у «Газеты.uz»), суд частично удовлетворил заявление Sulton Tex Group.

Предприниматель заявил, что необоснованные сведения, предоставленные вице-премьеру Уктаму Барноеву, стали основой для принятия решения о прекращении кластера и перевода фермеров в кооператив. В связи с тем, что заявитель не смог доказать это, требование было отклонено, говорится в решении суда.

Суд также признал незаконными действия хокима Максуды Мустафаевой и других должностных лиц, которые создали условия для заключения договоров контрактации между руководителями фермерских хозяйств и новой кооперацией.

Действия хокима, связанные с отправкой писем о Sulton Tex Group хокиму Кашкадарьинской области Зойиру Мирзаеву и вице-премьеру Уктаму Барноеву, также признаны противоречащими закону.

Незаконными признаны действия Агентства государственных услуг, связанные с регистрацией новой компании Silver Fiber Agro Kooperasiyasi, а свидетельство о ее регистрации от 27 апреля — недействительным.

На хокима Каршинского района и других должностных лиц возложена обязанность не вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Sulton Tex Group, а именно в вопросы, связанные с отменой или изменением договоров контрактации между компанией и фермерскими хозяйствами, а также не требовать перевести банковский счет в районный филиал.

При этом из дела выведено требование властей перечислить 5,6 млрд сумов на подкормку пшеницы, несмотря на то, что компания занимается выращиванием хлопка-сырца. Суд объяснил это тем, что рассмотрение этого вопроса не относится к административному суду.

Кроме того, из дела выведено требование по невыполнению пунктов протокола Кабинета Министров Узбекистана от 8 апреля, где говорится о возвращении маслоочистительных заводов, зданий и сооружений, которые закреплены за прекращающими свою деятельность хлопково-текстильными кластерами, и прекращении деятельности хлопково-текстильного кластера Sulton Tex Group и создание вместо него кооперации фермерских хозяйств. Отмечается, что этот протокол обсуждался кенгашем народных депутатов Каршинского района, а административный суд не уполномочен оценивать законность решения кенгаша.

Проверка законности договоров контрактации кооперации с фермерами, у которых уже были договора с кластером, также не вошла в дело, поскольку это не относится к административному суду, говорится в решении.

Кому перейдет земля и что будет с кластером

В своем сообщении пресс-служба хокимията Каршинского района отметила, что фермерские хозяйства, работавшие с Silver Fiber Agro Kooperasiyasi, на основе требования суда продолжат работать с ней, организовав кооперационную систему в законной форме.

«Владельцы земельных площадей заявили в суде, что хотят продолжить свою работу. Свыше 13 тысяч га земли, принадлежавшей кластеру, перейдет к кооперации. Суд на этом завершил заседание», — говорится в сообщении администрации.

Руководитель отдела Sulton Tex Group Гиёс Рузиев заявил «Газете.uz», что компания работала на 15 тысячах га земли. После отвода 13 тысяч га кооперации у компании останется 2000 га своей земли.

«Протокол Кабмина о прекращении кластера даже не прошел правовую экспертизу в Министерстве юстиции. Есть вышестоящие документы, такие как постановление президента. Сейчас мы оказались в непонятной ситуации. Вопросов много, ответов мало. С одной стороны, мы — кластер, у нас забирают землю и отдают кооперации, свидетельство о регистрации которой судом признано недействительным», — сказал он.

По его словам, компании проанализирует решение суда, чтобы принять дальнейшее решение.