Хокимом Каршинского района Кашкадарьинской области стала Максуда Сайфуллаевна Мустафаева. Ее кандидатура была утверждена на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов 4 марта, сообщила пресс-служба областной администрации.

Фото: Пресс-служба хокимията Кашкадарьинской области.

До этого назначения она работала первым заместителем начальника регионального управления по поддержке махалли и семьи.

На посту Максуда Мустафаева сменила Гайрата Бегалиева, возглавившего Миришкорский район Кашкадарьинской области. Прежний хоким района Бахтиёр Ражабов, оскорбивший нецензурными словами председателей махаллей, был освобожден от должности.

Максуда Мустафаева стала четвертой женщиной-хокимом среди действующих глав районов, городов и областей Узбекистана. Ранее Садбархон Мамитова возглавила Бустонский район Андижанской области, Наргиза Нематова — Алатский район Бухарской области, а Дилфуза Уралова — Баяутский район Сырдарьинской области.