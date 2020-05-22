Исполнительный директор частного предприятия Sulton Tex Group Нурбек Эргашев подал жалобу в Каршинский районный административный суд, чтобы отменить решение об исключении его компании из перечня хлопково-текстильных кластеров.

Как ранее писала «Газета.uz», Нурбек Эргашев обвинил заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктама Барноева в давлении и исключении его предприятия из перечня хлопково-текстильных кластеров за невыполнение требования перечислить 5,6 млрд сумов на подкормку пшеницы, несмотря на то, что кластер занимается выращиванием хлопка-сырца. Фермеров, у которых до конца года действуют договора с кластером, начали принуждать переходить в кооператив. Предприниматель заявлял, что занимается реализацией 15 крупных взаимосвязанных проектов на сумму 100 млн долларов, но это решение может обанкротить его.

Руководитель Sulton Tex Group решил обжаловать решение чиновников в суде. Нурбек Эргашев считает, что хоким Каршинского района Максуда Мустафаева своими «незаконными действиями» нанесла ущерб интересам предпринимателя и стала причиной приостановления некоторых направлений деятельности.

Письмо Максуды Мустафаевой. Нажмите для увеличения.

В частности, бизнесмен указал, что глава районной администрации в своем письме от 10 апреля привела неверные сведения, вследствие чего вице-премьер Уктам Барноев принял решение о прекращении кластера и перевода фермеров в кооператив.

В письме отмечалось, что Sulton Tex Group не расплатился с работниками ассоциации водопотребителей. Нурбек Эргашев отмечает, что его компания подписала договор контрактации с фермерским хозяйством на покупку хлопка-сырца и семенного хлопка. Только по данному договору у него есть гражданско-правовые обязанности.

«Компания перечисляет авансовые платежи в установленном порядке. А руководитель фермерского хозяйства самостоятельно и независимо решает вопрос выплаты зарплаты механизаторам и работникам водного хозяйства», — указал он.

Хоким Максуда Мустафаева также жаловалась, что кластерное предприятие открыло банковский счет в областном филиале Национального банка Узбекистана, а не в районном, из-за чего Каршинский район не получил никаких поступлений от доходов за выращенный в 2019 году хлопок.

Согласно статье 775 Гражданского кодекса, юридические лица и граждане самостоятельно выбирают банки для своего расчетного и кассового обслуживания. По статье 66 закона «О банках и банковской деятельности» клиенты вправе открывать банковские счета в национальной и иностранной валютах в одном или нескольких выбранных ими банках.

«Хоким района Максуда Мустафаева не имеет полномочий указывать субъектам предпринимательства, в каком банке открывать счет», — говорится в заявлении Нурбека Эргашева.

Максуда Мустафаева также указала, что согласно постановлению Кабмина от 12 декабря 2019 года и решению хокима Кашкадарьинской области от 17 декабря того же года, в Каршинском районе на 15 тысяч га определена посадка определенных сортов хлопчатника («Порлок-4» — на 5000 га, «Бухоро-6» — на 8500 га, «Сурхон-14» — на 1000 га и новые сорта — на 500 га).

Как отмечается в письме хокима, этим постановлением Совету фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель совместно с хлопково-текстильными кластерами, а также современными семенными кластерами поручено до 1 марта 2020 года провести конкурс по отбору сельскохозяйственных предприятий по производству семенного хлопка-сырца и сформировать их список. Но руководитель Sulton Tex Group Нурбек Эргашев, несмотря на приглашения, не принял участие в конкурсе.

В ответ предприниматель заявил, что постановлением президента от 6 марта 2020 года хлопково-текстильным кластерам и другим производителям хлопка-сырца предоставлено право свободного сорторазмещения районированного хлопчатника.

Максуда Мустафаева в письме Уктаму Барноеву сообщила, что Sulton Tex Group не направил недостающие 5,636 млрд сумов на подкормку пшеницы азотными минеральными удобрениями.

Нурбек Эргашев подчеркнул, что хоким лично поручила предприятию выделить 5,6 млрд сумов из кредитных средств, выделенных банком для урожая хлопчатника. По его словам, Sulton Tex Group не выращивает пшеницу, не перерабатывает ее, и у компании нет договоров с фермерами, выращивающими пшеницу.

Руководитель предприятия напомнил, что согласно постановлению правительства от 28 февраля 2018 года (ПП-3574) за целевым использованием кредитным средств ведется мониторинг, и руководители банков несут персональную ответственность за это. Кроме того, за использованную не по целевому назначению часть средств кредита налагается штраф в размере, предусмотренном в кредитном договоре.

«Видно, что использование кредитных средств, выделенные на выращивание хлопка-сырца, для других целей, в том числе на подкормку пшеницы, противоречит законодательству и влечет в дальнейшем ответственность», — говорится в жалобе Нурбека Эргашева.

Кроме того, по его словам, протокольное решение правительства от 8 апреля не прошло правовую экспертизу в Министерстве юстиции.

Руководитель отдела компании Гиёс Рузиев заявил «Газете.uz», что у Sulton Tex Group имеются мощности, охватывающие весь цикл глубокой переработки хлопка-сырца. В частности, хлопкоочистительный завод (стоимостью 4,3 млн долларов), маслозавод (5,2 млн долларов), 1-я прядильная фабрика (17 млн долларов), фабрика по изготовлению трикотажного полотна (2,5 млн долларов), швейная фабрика готовой одежды (3,3 млн долларов), биолаборатория (0,1 млн долларов), 330 единиц сельхозтехники и агрегатов (8,5 млн долларов).

Сейчас, по его словам, компания будет вынуждена сократить 410 рабочих мест из около 1200, а также выставить на продажу сельхозтехнику и оборудование маслозавода. В настоящее время вся техника простаивает.





В жалобе суду Нурбек Эргашев попросил признать незаконным требование перечислить 5,6 млрд сумов на подкормку пшеницы, действия по принуждению фермеров заключать договора с кооперацией, несмотря на действующее соглашение между кластером и фермерами, а также возложить на хокима Максуду Мустафаеву обязанность не вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Он также попросил отменить выполнение подпункта «г» пункта 4 о возвращении маслоочистительных заводов, зданий и сооружений, которые закреплены за прекращающими свою деятельность хлопково-текстильными кластерами, и прекращении деятельности хлопково-текстильного кластера Sulton Tex Group и создание вместо него кооперации фермерских хозяйств.

Судья Абдималик Расулов своим определением постановил хокимияту Каршинского района и другим должностным лицам приостановить выполнение этих требований во время рассмотрения дела в суде.

Стоит отметить, что в письме хокима Максуды Мустафаевой указана дата 10 апреля, а протокол Кабмина, подписанный Уктамом Барноевым, утвержден 9 апреля.

Следующее заседание суда состоится 25 мая.