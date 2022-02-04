В четверг, 3 февраля, в Узбекистане был подтверждён 961 случай коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это на 35 случаев больше, чем днём ранее (926).

Общее количество случаев, зарегистрированных с марта 2020 года, достигло почти 227 тысяч.

В Ташкенте в этот день было выявлено 457 случаев, что на 26 случаев больше, чем днём ранее.

В Ташкентской области было зарегистрировано 116 случаев, в Ферганской области — 71 случай, в Самаркандской — 57, в Сурхандарьинской области — 48, в Каракалпакстане — 40, в других регионах — от 10 (Сырдарьинская) до 27 (Андижанская и Хорезмская области).

Количество случаев пневмонии, подтверждённых в четверг, составило 195 (в среду — 188).

В течение дня отмечено 4 случая смерти от последствий COVID-19. Общее число умерших, зарегистрированных официально, составляет 1579.