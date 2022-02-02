В конце этой недели и начале следующей, 4−7 февраля, на территорию Узбекистана ожидается вынос очень тёплого воздуха с Туркменистана с последующим вторжением влажной и прохладной воздушной массы с районов Поволжья, говорится в опубликованной Узгидрометом экстренной информации.

В связи с этим 4−6 февраля по Узбекистану местами ожидается усиление ветра, в отдельных районах с пыльным позёмком:

4 февраля по Каракалпакстану, Хорезмской, Навоийской и Ташкентской областям до 18−23 м/с;

5−6 февраля по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям до 18−23 м/с, в отдельных районах Навоийской, Ташкентской, Джизакской областей возможны порывы до 25−28 м/с.

Карта распределения скорости ветра на 6 февраля. Источник: Узгидромет



В воскресенье, 5 февраля, по Каракалпакстану и Хорезмской области, а 6 февраля — по всей территории республики пройдут дожди, по северу с переходом в снег. В понедельник, 7 февраля, местами дождь и снег.

В горных районах 6−7 февраля также дождь и снег, местами возможны сильные.