Cотрудники управлений Службы государственной безопасности по Наманганской и Андижанской областям в ходе оперативного мероприятия пресекли незаконный вывоз большого объёма иностранной валюты за рубеж, сообщила пресс-служба СГБ.

В ходе мероприятия был остановлен автомобиль Damas под управлением местного жителя, 1990 г. р., проживающего на приграничной территории Кургантепинского района Андижанской области. При осмотре машины в салоне было обнаружено и изъято 968,9 тысячи долларов

Был задержан ещё один гражданин 1964 г. р., ожидавший первого на территории рынка стройматериалов. В его автомобиле Damas также было обнаружено и изъято 672,2 тысячи долларов.

Кроме того, СГБ сообщила о задержании лидеров этой группировки — гражданина Кыргызстана, 1974 г. р., временно проживающего в Ташкенте, а также ещё пяти граждан Кыргызстана, проживавших в Андижане.

Таким образом, предотвращён незаконный вывоз из Узбекистана 1,641 млн долларов.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 182 Уголовного Кодекса, ведётся следствие.