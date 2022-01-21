Агентство по противодействию коррупции проверяет возможную аффилированность главы Агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова и руководства телеканала Sevimli. Об этом «Газете.uz» сообщила пресс-секретарь агентства Дурдона Очилова.

По её словам, «ведётся проверка и расследование возможных фактов конфликта интересов, нарушений при государственных закупках и выделении субсидий».

В четверг телеканал Sevimli на фоне критики сериала «Сабрия» покинули и. о. генерального директора Абдувохид Ходжаев и главный редактор Кахрамон Сайдалиев. Это произошло после проверки Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.

Наблюдательный совет канала временно возглавил гендиректор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов. «Газета.uz» писала, что этот факт может привести к конфликту интересов при съёмках фильмов и сериалов на основе государственного заказа, поскольку учредителями Sevimli являются его дочь и сын (Амира Рашидова — 20% и Абдуллажон Абдухаликов — 10%).

В пресс-службе Агентства кинематографии ранее сообщили, что сериалы «Сабрия» и «Дайди кизнинг дафтари», показанные на Sevimli TV. не были сняты на основе заказа Агентства кинематографии. Канал в партнёрстве с агентством снимал сериалы «Орзулар палатаси», «Она замин» и «Тузок».