Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании с руководителями министерств и ведомств 30 января по вопросам содержательной организации досуга молодёжи и популяризации спорта заявил, что в махаллях в первую очередь должны быть созданы условия, отвечающие повседневным потребностям жителей.

Мы уже писали, что на этом совещании президент не одобрил представленные ему три вида проектов по строительству спортивных сооружений и библиотек в школах и махаллях.

«Вам нужно определить центр махалли. Футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. Пусть будет четыре теннисных стола — 20−30 человек с удовольствием будут играть хоть до двух часов. Рядом — родители, должно быть место, где они собираются. Во-вторых, рядом мы дадим место предпринимателю, чтобы он мог зарабатывать», — заявил глава государства (цитата по телеканалу «Узбекистан 24»).

Шавкат Мирзиёев также выступил с предложением организовать в каждой махалле баню («хаммом»).

«Хочу, чтобы в каждой махалле были бани. Нет бань. Рядом с баней у него (предпринимателя — ред.) может быть магазин, пусть будет маленькая лагманная, пусть продаёт самсу. Пусть родители дают детям, занимающимся спортом, немного денег: „Поешь самсы, пирожков“. Чтобы ребята могли „остыть“, как говорят у нас, искупавшись после спорта… Можно же организовать баню два раза в неделю для женщин, два раза — для мужчин, два раза — для молодёжи?» — сказал он (по сюжету канала «Узбекистан 24»).

«В одной комнате — библиотека, в другой подключим Wi-Fi — будет электронной. Здесь будет находиться лидер села, махалли. Будут играть в футбол, посещать баню, есть плов, общаться. Жизнь должна кипеть, жизнь. Если мы это создадим, молодёжь и по утрам будет собираться в библиотеке, и по вечерам», — сказал президент.

«Моя цель — популяризовать спорт. Если в 9309 махаллях дети начнут заниматься спортом, мы решим вопрос популяризации спорта среди 35% населения, и цифра будет не 33%, а 63%», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Где мы можем сделать покрытие? Где можем поставить щит для баскетбола, стандартную сетку в 1,5 м для волейбола. Теннисный стол можно заказать в Узбекистане? Если государство оформит заказ на два года, можно сделать на 35% дешевле. Если удешевить стоимость древесины, будет ещё дешевле. Это социальное направление. Если это всё будет, махалля станет настоящей основой общества», — заявил глава государства.

В январе 2018 года правительство издавало постановление, согласно которому до 2025 года в каждом районе Ташкента планировалось построить по 10 бассейнов и реконструировать имеющиеся бассейны.