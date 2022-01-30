Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января ознакомился с презентацией проектов по содержательной организации досуга молодежи и популяризации спорта.

Сегодня из 9309 махаллей по стране 763 не имеют спортивных сооружений, а более чем в 6000 махаллей нет библиотек. Кроме того, более 2000 из 10130 школ не имеют спортивных залов, библиотек нет в 22 школах.

Президенту представили три вида проектных предложений по строительству спортивных сооружений и библиотек в школах и махаллях. Первое предусматривает установку книжных полок и спортивного инвентаря, второе — строительство открытых спортивных площадок и третье — крытых спортивных залов.

Кадр «Узбекистан 24».

Глава государства не одобрил эти проекты и дал рекомендации по их пересмотру.

«Представьте: что нужно простым людям в сёлах, что нужно молодежи? Во что играют дети вечером? Где собираются и беседуют взрослые? Нужно подумать об этом и сделать проект с учётом пожеланий людей. Например, в махалле есть школа и стадион. Рядом с ними можно создать поле для мини-футбола, площадки для баскетбола, настольного тенниса, место для игры в шахматы. Всё, что для этого нужно, производится у нас», — заявил он.

В этих местах можно построить библиотеку, компьютерный зал, столовую, баню, отметил президент.

«В дальнейшем возможно размещение врачебных пунктов. Таким образом, будет происходить развитие услуг, и люди будут довольны. У каждой махалли должен быть такой экономический, общественный и просветительский центр, в котором должна кипеть жизнь», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства поручил усовершенствовать проект с учетом его замечаний, организовать махаллинские центры на основе государственно-частного партнерства. При этом предпринимателям будут предоставляться льготы в обмен на социальные обязательства. Определенные часы в день будут бесплатны для местной молодежи.