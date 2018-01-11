В каждом районе Ташкента будет построено по 10 бассейнов с энергосберегающими системами в 2018—2025 годах, на этот же срок запланирована реконструкция имеющихся бассейнов. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Узбекистана от 5 января.

Как сообщила Norma.uz, с 1 февраля документом вводятся новые размеры платы за занятия в оздоровительных группах в столичных бассейнах системы Государственного комитета по физической культуре и спорта: возрастная группа 4−7 лет — 30% от МРЗП в месяц, 8−12 лет — 40%, 13−17 лет — 50%, от 18 лет и старше — 70%.

Согласно документу, на местах входа и прохода к бассейнам будут установлены средства видеонаблюдения и турникеты.

Госкомспорту предписано широко информировать население о местах расположения бассейнов, их режиме работы, видах оказываемых услуг и ценах на них через интернет.