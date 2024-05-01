В связи с ожидаемыми осадками и изменениями температуры воздуха в период с 1 по 8 мая в Бостанлыкском, Паркентском, Ахангаранском районах (Чаткальская горная система) объявляется лавинная опасность, сообщил Узгидромет.

Граждан, проживающих в горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.

Накануне Узгидромет в обзоре погоды на май сообщил, что в этом году последний весенний месяц начнётся с сухой и тёплой погоды, но спустя несколько дней ожидаются дожди с грозами.