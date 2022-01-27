За 2019−2020 количество оплат в видео и онлайн-играх выросла в три раза и комиссия за оплату в играх составляла до 5%. По данным OSON, незаконная перепродажа кодов в онлайн-играх и продажа игровых карт с двойной комиссией составляет порядка 50% доли рынка в Узбекистане.

Во многом тенденцию продиктовала пандемия и после детального анализа потребностей рынка и пользовательской базы OSON стал одним из первых партнеров Xsolla в Узбекистане.

Теперь в приложении можно без комиссий пополнить счет на таких платформах, как Steam, 101xp, War Thunder, Xcraft, «Герои войны и денег» и другие.

«Заключить контракт с любым международным игроком требуют больших ресурсов и инвестиций. Мы очень рады, что такой крупный игрок заинтересовался партнерством с нами. Планируем стать самым удобным финтех-приложением для активных юзеров онлайн-сервисов», — отметил директор по развитию OSON Файзулло Исхаков.

Приложение OSON можно скачать по ссылке.

Сайт: oson.uz

Telegram: t.me/osonuz

Facebook: fb.com/osonuz

Instagram: @osonuz

Youtube: OSON

LinkedIn: @osonuzb

На правах рекламы.