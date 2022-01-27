За 2019−2020 количество оплат в видео и онлайн-играх выросла в три раза и комиссия за оплату в играх составляла до 5%. По данным OSON, незаконная перепродажа кодов в онлайн-играх и продажа игровых карт с двойной комиссией составляет порядка 50% доли рынка в Узбекистане.
Во многом тенденцию продиктовала пандемия и после детального анализа потребностей рынка и пользовательской базы OSON стал одним из первых партнеров Xsolla в Узбекистане.
Теперь в приложении можно без комиссий пополнить счет на таких платформах, как Steam, 101xp, War Thunder, Xcraft, «Герои войны и денег» и другие.
«Заключить контракт с любым международным игроком требуют больших ресурсов и инвестиций. Мы очень рады, что такой крупный игрок заинтересовался партнерством с нами. Планируем стать самым удобным финтех-приложением для активных юзеров онлайн-сервисов», — отметил директор по развитию OSON Файзулло Исхаков.
Приложение OSON можно скачать по ссылке.
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