Узбекистан впервые разместил на республиканской валютной бирже государственные облигации со сроком обращения в 10 лет. Общий объём размещений составил 10 млрд сумов, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Средневзвешенная процентная купонная выплата по этим бондам равна 15% годовых, что является ориентиром на 10-летний период, говорится в сообщении.

Кроме того, были выпущены гособлигации на 174,5 млрд сумов со сроком обращения в 5 лет и доходностью в 14,5% годовых.

Для диверсификации портфеля госдолга и снижения валютных рисков Минфин увеличивает объёмы выпуска государственных облигаций и принимает «системные меры по развитию внутренних финансовых рынков», чтобы привлечь новых участников — нерезидентов, физлиц, страховых компаний и других.

В ноябре 2020 года Узбекистан впервые выпустил суверенные международные облигации на сумму 2 трлн сумов, а в июле 2021 года — на сумму 2,5 трлн сумов. Срок обращения в обоих случаях составляет 3 года. Выпуск бондов в национальной валюте направлен на снижение валютных рисков в портфеле госдолга.