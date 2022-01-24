Министерство юстиции 24 января зарегистрировало филиал независимой швейцарской организации Helvetas Swiss Intercooperation в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

Эта организация создана в 1955 году для оказания помощи слаборазвитым странам. В настоящее время осуществляет проекты по улучшению жизни населения в 32 странах.

Основная цель организации — содействие улучшению жилищных условий и качества жизни уязвимых слоев населения, реализация проектов и программ, направленных на обеспечение населения питьевой водой, а также поддержка государственных органов и учреждений, совершенствование системы профессионального образования, развитие инноваций и так далее.

Helvetas Swiss Intercooperation совместно с Министерством высшего и среднего специального образования, Министерством занятости и трудовых отношений и Торгово-промышленной палатой в 2021—2025 годы планирует реализовать проект для поддержки реформ в системе профобразования. Бюджет проекта составляет 4,8 млн франков ($5,26 млн).