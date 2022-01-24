Решением Республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом с 25 января отменяется порядок обязательного экспресс-тестирования на COVID-19 прибывающих в Узбекистан, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

C 15 января все прибывающие в Узбекистан должны не только иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте, сданном не более чем за 48 часов, но и были обязаны проходить экспресс-тестирование на COVID-19. Стоимость теста составляла 5 долларов США.

Такое решение привело к огромным очередям и спорам пассажиров с сотрудниками аэропорта. Прилетевшие жалуются на недостаточное количество мест для забора анализов и приёма оплаты и выражают опасения, что скопления людей приведут к ещё большему распространению инфекциии.

Отвечая на вопрос, зачем повторно сдавать тест, имея на руках справку с отрицательным результатом, СЭС отмечало, что коронавирус выявляется среди лиц, сдавших ПЦР-тест.