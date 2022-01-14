С 15 января Государственный таможенный комитет совместно с Службой санитарно-эпидемиологического благополучия организуют в залах прилета всех международных аэропортов Узбекистана пункты экспресс-тестирования. Все прибывающие граждане должны обязательно пройти экспресс-тестирование на коронавирус, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Эти меры принимаются в соответствии с протоколом Республиканской специальной комиссии по борьбе с COVID-19 от 11 января в связи с ростом случаев коронавируса и обнаружением в Узбекистане штамма «омикрон», отмечается в сообщении.

Цена теста установлена в размере 5 долларов в сумовом эквиваленте по курсу Центрального банка. Студентам при предъявлении студенческого билета предоставляется скидка 50%. Люди с инвалидностью I и II группы сдают тесты бесплатно. Детям до двух лет сдавать тест не нужно.

«Тесты будет проводить Центральная лаборатория Государственного таможенного комитета, — отметил первый заместитель председателя правления Uzbekistan Airports Жавлон Умарходжаев. — Во всех аэропортах отведены для этого специальные зоны, установлены тензобарьеры, имеются терминалы для приема оплаты по картам, банкоматы для снятия наличных и пункты обмена валюты».

Исходя из возможностей аэропортов зоны тестирования организованы до либо после прохождения паспортного контроля, уточнил Жавлон Умарходжаев.

Оплатив и получив квитанцию, пассажир направляется непосредственно на тестирование, после проведения которого на паспорт наклеивается штрих-код. Получение результатов теста занимает порядка 15 минут. За это время пассажир может успеть получить багаж и пройти таможенный контроль, отмечается в сообщении.

При выходе из терминала штрих-код сканируется, и пассажир получает результат экспресс-теста на коронавирус. В случае положительного результата теста пассажир в обязательном порядке будет направлен на изоляцию.

Кроме того, по-прежнему действует правило о наличии перед вылетом справки об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не более 48 часов назад.