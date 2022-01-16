C 15 января все прибывающие в Узбекистан должны не только иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте, сданном не более чем за 48 часов, но и обязаны проходить экспресс-тестирование на COVID-19. Такое решение на фоне роста заболеваемости и подтверждения в стране штамма «омикрон» приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом. Стоимость теста составляет 5 долларов США.

В социальных сетях распространились видеоролики из аэропорта Ташкента, на которых видны огромные очереди и споры пассажиров с сотрудниками аэропорта. Прилетевшие жалуются на недостаточное количество мест для забора анализов и приёма оплаты и выражают опасения, что скопления людей приведут к ещё большему распространению инфекции. Популярный блогер Davletovuz, поделившийся одним из роликов, подписал его «Очередь на инфицирование омикроном».

Вечером 16 января Министерство здравоохранения опубликовало заявление Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, в котором обосновывается необходимость экспресс-тестирования прибывающих.

В заявлении говорится, что за последние 10 дней количество выявляемых ежедневно случаев коронавируса в Узбекистане выросло в 8 раз. Для уменьшения риска распространения инфекции было принято решение о введении экспресс-тестирования в международных аэропортах, железнодорожных вокзалах и автомобильных пунктах пропуска на границе.

Служба отмечает, что в первый день после введения нового требования, 15 января, из 3801 пассажира, прилетевшего в Ташкент, коронавирус был выявлен у 67, «несмотря на то, что у всех у них был отрицательны результат ПЦР-теста». Через все пункты пропуска границы в этот день прибыл 15041 человек, коронавирус подтверждён у 151 из них. Это составляет 1% от всех прибывших.

Отвечая на вопрос, зачем повторно сдавать тест, имея на руках справку с отрицательным результатом, СЭС отмечает: «Как видите, вирус выявляется и у людей, сдавших ПЦР-тест. Это говорит о том, что заболевание становится „хитрее“, приобретая скрытую форму».

«В такой ситуации прохождение экспресс-теста на антиген каждым гражданином, прибывшим в нашу страну, — это самый верный путь», — подчёркивается в заявлении.

В случае подтверждения инфекции в зависимости от состояния здоровья прибывшие направляются на домашнее лечение или в больницу. Тем, кто должен получить лечение дома, бесплатно выделяются четыре наименования лекарств.

Стоимость теста, установленная в 5 долларов, является самой низкой в мире, отмечает далее СЭС, напоминая, что для студентов имеется 50-процентная скидка, а для людей с инвалидностью тест бесплатный.

«Этот временный порядок послужит оперативному выявлению граждан, имеющих коронавирусную инфекцию, их лечению и предотвращению распространения инфекции», — заявили в СЭС.

В службе призвали соотечественников с пониманием отнестись к новому требованию, осознать свой гражданский долг и внести личный вклад в предотвращение новой волны коронавируса в стране.