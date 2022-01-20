Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в течение 2021 года оказало содействие в доставке на родину тел 518 граждан, скончавшихся за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

За этот период домой также был возвращён 321 человек, оказавшийся в сложной ситуации за границей.

Агентство выделило разовую финансовую помощь 7534 трудовым мигрантам, помогло временно разместить в хостелах 358 и покрыло расходы на медицинские услуги 17 мигрантов, получивших тяжкие телесные повреждения за рубежом.

8811 трудовых мигрантов, работающих за рубежом, получили правовую помощь агентства, свыше 295,1 тысячи — консультационные услуги, 6283 — социальную помощь и 13,4 тысячи — финансовую.

Кроме того, агентство добилось выплаты для трудовых мигрантов от работодателей зарплаты и денежных компенсаций в сумме почти 984,1 тысячи долларов США.