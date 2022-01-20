Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в течение 2021 года оказало содействие в доставке на родину тел 518 граждан, скончавшихся за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
За этот период домой также был возвращён 321 человек, оказавшийся в сложной ситуации за границей.
Агентство выделило разовую финансовую помощь 7534 трудовым мигрантам, помогло временно разместить в хостелах 358 и покрыло расходы на медицинские услуги 17 мигрантов, получивших тяжкие телесные повреждения за рубежом.
8811 трудовых мигрантов, работающих за рубежом, получили правовую помощь агентства, свыше 295,1 тысячи — консультационные услуги, 6283 — социальную помощь и 13,4 тысячи — финансовую.
Кроме того, агентство добилось выплаты для трудовых мигрантов от работодателей зарплаты и денежных компенсаций в сумме почти 984,1 тысячи долларов США.
Тихий Взгляд
Ассалом алейкум, олдиндан узуримни сурийман безовта киган бусам. Сиздан илтимос ва йордам сураб муроожат кимокчийдим, хозир Россияни Самара шахридаман, жуда кийин ахволда колдим, Узбекистонга кайтиб хам кетолмаяпман, уч йил олдин Байбол кредит фирмасидан кредит огандим онамлани мазаси бумей колувди, дори дармонга пул керак эди срочно, кейин бошида кредитга тулаб юрдим орада ишим ухшамей колиб тулолмей колдим, кейин ярим кечаси Байбол ходимлари келиб мани уриб хужатларимни олиб куйди ва туламасанг улдириб кетамиз деб кетишди, хужатларсиз хеч каерга ишга омади хеч ким, Байбол фирмасидан хужатларимни берила ишга кирий ишлаб каризимни тулий, бумаса ишга олишмаяпти десам хам беришмади, хозир жуда кийин ахволда колдим Россияда хужатларсиз илтимос йордам берин