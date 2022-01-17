Дубайская Quadro IH DMCC выиграла тендерные торги на приватизацию бизнес-центра «Пойтахт» в Ташкенте, сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами Узбекистана.

Имущественный комплекс расположен на улице Шарафа Рашидова в Юнусабадском районе.

Компания стала победителем конкурса, предложив 164 млрд сумов в виде единовременной выплаты. Quadro IH DMCC взяла на себя обязательство внести инвестиции в размере не менее 6 млн долларов для проведения ремонтных работ.

Фото: АУГА.

Площадь земельного участка под «Пойтахтом» составляет 0,4 га, общая площадь зданий и сооружений — 34,6 тысячи кв. м. Здание состоит из 14 этажей и подвала (на 10−11 этажах расположена гостиница).

Комплекс был выставлен на продажу вместе с другими государственными активами, реализуемыми частному бизнесу, весной прошлого года.

Quadro IH DMCC в июне приобрела гостиницу «Ичан калъа» 74,2 млрд сумов.

Quadro IH DMCC входит в Quadro Capital Partners из ОАЭ, которая является управляющей компанией фондов прямых инвестиций, специализирующаяся на инвестициях в рост и антикризисном управлении в России и других странах СНГ. Она была основана в 2009 году выходцами из инвестиционной компании Troika Dialog.

Quadro Capital Partners в разные годы инвестировала в несколько российских проектов, таких как сеть магазинов Fix Price, сеть супермаркетов «Монетка», маркетплейс для автозапчастей MX GROUP, FX CLUB и другие.