Дубайская Quadro IH DMCC выиграла тендерные торги на приватизацию гостиницы «Ичан калъа» в Ташкенте, сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами Узбекистана.





Имущественный комплекс «Ичан калъа» расположен на улице Юсуфа Хос Хожиба в Яккасарайском районе столицы.

Компания стала победителем конкурса, предложив 74,2 млрд сумов. По данным Spot и других СМИ, гостиница ранее принадлежала дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой и перешла под контроль государства вместе с зоной отдыха «Сиджак» на берегу Чарвакского водохранилища.





Quadro IH DMCC входит в Quadro Capital Partners из ОАЭ, которая является управляющей компанией фондов прямых инвестиций, специализирующаяся на инвестициях в рост и антикризисном управлении в России и других странах СНГ. Она была основана в 2009 году выходцами из инвестиционной компании Troika Dialog.

Quadro Capital Partners в разные годы инвестировала в несколько российских проектов, таких как сеть магазинов Fix Price, сеть супермаркетов «Монетка», маркетплейс для автозапчастей MX GROUP, FX CLUB и другие.