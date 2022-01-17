В понедельник в Ташкент по глобальной платформе COVAX была доставлена очередная партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в объёме 310050 доз.

Вакцина была предоставлена безвозмездно правительством США. Организацией поставок посредством COVAX занимается Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм отметил: «Победить пандемию можно, только работая совместно со всеми партнёрами в мире».

«Мы продолжим эту работу — в будущем будут поступать ещё вакцины», — сказал он и добавил: «Мы надеемся, что это не придётся делать очень долго, что мы преодолеем эту пандемию и сможем вернуться к тому, что больше похоже на нормальную жизнь. А пока мы продолжим бороться совместно с нашими партнёрами».

Общее количество доз вакцины Pfizer/BioNTech, поставленных в Узбекистан, составило более 2,626 миллиона.

Это вторая поставка вакцины от коронавируса с начала года. 10 января по программе COVAX было получено 500,4 тысячи доз вакцины Moderna.

Общее количество доз разных вакцин, приобретённых, полученных безвозмездно и произведённых в Узбекистане, по данным Министерства здравоохранения, превысило 49,8 миллиона. В процессе вакцинации использовано 40,6 миллиона доз.