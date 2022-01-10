В понедельник в Ташкент по глобальной программе COVAX доставлено 500400 доз вакцины Moderna. Об этом сообщила пресс-служба представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.
Как отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения, это первая поставка вакцины от коронавируса в новом году.
Фото: ЮНИСЕФ.
Количество доз вакцин от COVID-19, доставленных в рамках платформы COVAX, превысило 9,5 миллиона.
Общее количество доз вакцин, приобретённых, полученных безвозмездно и произведённых в Узбекистане, превысило 49,5 миллиона. В процессе вакцинации использовано свыше 40 миллиона доз.
Статистика по вакцинам:
- 37 789 938 — ZF-UZ-VAC2001;
- 3 500 460 — Moderna;
- 2 404 480 — AstraZeneca;
- 2 316 600 — Pfizer/BioNTech;
- 1 976 000 — Sinovac;
- 1 341 790 — Sputnik V;
- 207 500 — Sputnik Light.