В понедельник в Ташкент по глобальной программе COVAX доставлено 500400 доз вакцины Moderna. Об этом сообщила пресс-служба представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

Как отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения, это первая поставка вакцины от коронавируса в новом году.

Фото: ЮНИСЕФ.

Количество доз вакцин от COVID-19, доставленных в рамках платформы COVAX, превысило 9,5 миллиона.

Общее количество доз вакцин, приобретённых, полученных безвозмездно и произведённых в Узбекистане, превысило 49,5 миллиона. В процессе вакцинации использовано свыше 40 миллиона доз.

Статистика по вакцинам: