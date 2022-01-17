Mirabad Avenue объявил первую в 2022 году акцию — выгодную рассрочку на девять месяцев на дома с кадастром. До 28 февраля будет возможность приобрести в рассрочку квартиру на первой и третьей линиях резиденции Mirabad Avenue и получить при этом:

предчистовую отделку;

панорамное остекление высотой 2,5 м;

потолки высотой 3,3 м;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту.





Будущие резиденты домов на первой линии также получат в подарок:

конвекторное отопление;

центральное кондиционирование от Mitsubishi;

базовую систему «умного дома».





Кроме того, на дома на первой линии уже получен кадастр, и они готовы к заселению. Во дворах-парках завершены строительные работы, двухуровневый паркинг готов к эксплуатации, а лобби гостиничного типа уже функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис.





Покупка квартиры в резиденции премиум-класса — выгодное инвестиционное вложение. Приобретая недвижимость в центре Ташкента, можно получить возможность не только сохранить свой капитал, но и приумножить его.





Стоит воспользоваться выгодными условиями рассрочки от Mirabad Avenue.⠀

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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