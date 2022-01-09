В связи с ростом количества выявляемых случаев коронавируса и обнаружением в Узбекистана штамма «омикрон» Специальная республиканская комиссия по борьбе с COVID-19 в воскресенье приняла решение об усилении карантинных мер в стране.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, согласно решению спецкомиссии:

Усиливается контроль за ношением лицевых масок, соблюдения социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил в общественных местах.

На входе во все организации, предприятия и учреждения, крупные торговые центры, супермаркеты, развлекательные заведения должны быть обеспечены контроль наличия масок и соблюдения дистанции, а также проверка температуры тела.

Руководителям министерств и ведомств, а также всех организаций независимо от формы собственности разрешено допускать сотрудников к рабочим местам после их вакцинации. К руководителям организаций, нарушивших это требование, будут применяться меры в соответствии с законодательством, говорится в сообщении.

Будет ускорена иммунизация населения, в том числе бустерной (дополнительной) дозой вакцины.

На руководителей вузов возложена личная ответственность за вакцинацию всех студентов во время каникул.

Министерствам, ведомствам и другим государственным организациям и хозяйственным объединениям запрещено проведение любых мероприятий.

С 15 января все прибывающие в Узбекистан из-за границы должны иметь справку о ПЦР-тесте с отрицательным результатом, сданном минимум за 48 часов до прибытия.

При отсутствии справки об отрицательном ПЦР-тесте прибывшие должны сдать экспресс-тест на коронавирус в аэропорту, на вокзале или в пункте пропуска границы.

Граждане Узбекистана, возвращающиеся из паломничества умра из Саудовской Аравии, будут сдавать ПЦР- или экспресс-тест на коронавирус на территории Саудовской Аравии, принимать который будут медицинские работники из Узбекистана. Для возвращения тест должен быть отрицательным.

Напомним, что ранее каникулы в школах, вузах, профессиональных учебных заведениях и академических лицеях были продлены на две недели — до 24 января.