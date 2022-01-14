Кашкадарьинский областной суд по уголовным делам 6 января начал рассмотрение уголовного дела об убийстве спортсмена Элбека Рахимова. Обвиняемыми по делу проходят 26 человек, потерпевшими — 12. Открытый судебный процесс проходит под председательством судьи Фозила Юсупова.

Согласно данным на сайте Верховного суда, подсудимым предъявлено обвинение по статьям 97 (умышленное убийство), 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), 109 (умышленное лёгкое телесное повреждение), 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение), 137 (похищение человека), 169 (кража), 210 (получение взятки), 211 (дача взятки), 230−1 (фальсификация (подделка) доказательств) 238 (лжесвидетельство), 241−1 (умышленное укрытие преступления от учёта) и 277 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Согласно статье 241−1 УК, умышленное укрытие преступления от учёта совершается должностным лицом, в служебные обязанности которого входит приём, регистрация или рассмотрение заявлений, сообщений и иных сведений о преступлениях. Таким образом, подсудимыми по делу проходят также представители правоохранительных органов.

Обвинение по этой статье предъявлено трём лицам. Один из них также обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 210 УК (получение взятки в интересах организованной группы) и пункту «б» части 2 статьи 230−1 (фальсификация (подделка) доказательств, повлёкшие задержание, заключение под стражу, привлечение к уголовной ответственности или освобождение от уголовной ответственности, осуждение либо оправдание лица).

17 августа 31-летний Элбек Рахимов вышел из своей квартиры в многоэтажном доме в Карши. На улице он подвергся нападению группы вооружённых лиц, которые похитили его и затем снова избили. В результате полученных повреждений он в тот же день скончался в больнице. Генпрокурор Нигматилла Юлдашев сообщал детали преступления. Министр внутренних дел Пулат Бобожонов говорил, что все задержанные были из неблагополучных семей. Среди подозреваемых два школьника в возрасте 16 и 17 лет.

Свидетели происшествия рассказали изданию «Дарё», что сотрудники ОВД после звонка на 102 прибыли на место только через 40−45 минут, из-за чего убийство предотвратить не удалось. «Я лично сам трижды звонил по номеру „102“. Мне нагрубили, сказав: „Хорошо, мы заявку приняли, мы её записали“. Когда они приехали, хулиганы посадили молодого человека в полуживом состоянии в машину и уехали», — рассказал один из свидетелей.

Элбек Рахимов с 2001 года занимался боевым искусством ушу-саньда. В 2004 году стал чемпионом Узбекистана по этому виду спорта, в 2005 году — чемпионом Азиатских игр. В 2006—2010 годах становился победителем международных турниров. В 2014—2021 годах работал тренером в спорткомплексе «Геолог». Он также работал оператором в компании Eriell.