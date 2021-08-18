Управление внутренних дел Кашкадарьинской области опубликовало детали убийства спортсмена Элбека Рахимова в Карши.

По данным УВД, 17 августа примерно в 10:00 житель Карши Элбек Рахимов вышел из своей квартиры в многоэтажном доме. В это время его внизу поджидали семь человек, вооружённых холодным оружием. Они ударили его по голове, лицу, груди и другим частям тела.

Затем группа лиц силой посадили спортсмена в автомобиль Gentra и оставили его в медицинском объединении Чиракчинского района, чтобы скрыть своё преступление, говорится в сообщении. Несмотря на оказанную помощь, Элбек Рахимов в тот день скончался в больнице.





В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в тот же день задержали шестерых граждан, проживающих в Карши и Каршинском районе, — Ш. Т., Ж. А., О. Р., Я. Я., Ш. З. и Э. А. Они были привлечены к делу в качестве подозреваемых.





По данному факту прокурор Карши возбудил уголовное дело по пункта «л, п» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть: из хулиганских побуждений и группой лиц или членом организованной группы либо в её интересах). Санкция этой части статьи 97 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 до 25 лет или пожизненного лишения свободы.

В опубликованном в социальных сетях видео можно увидеть, как нападавшие нанесли спортсмену несколько ножевых ранений, после чего увезли на машине. На записи также говорилось, что у одного из участников инцидента был пистолет.