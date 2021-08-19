Генеральный прокурор Узбекистана Нигматулла Юлдашев, министр внутренних дел Пулат Бобожонов и председатель Верховного суда Козимджан Камилов 19 августа на пресс-конференции в Карши предоставили информацию об

Генпрокурор и глава МВД — об убийстве спортсмена Элбека Рахимова

спортсмена Элбека Рахимова.

По словам генпрокурора, у Элбека Рахимова с декабря 2020 года был конфликт с одним из участником инцидента Зухриддином Боймирзаевым, который поссорился с его младшим братом Акмалем Рахимовым. В ответ на это Элбек Рахимов 17 июля вступил с ним конфликт.

З. Боймирзаев из-за возникшей вражды хотел отомстить Элбеку Рахимову. 17 августа примерно в 7:00 он со своими знакомыми (Тангрибердиев, Амриев, Зайнитдинов, Огабек и Ильёс Рузиевы, Яхъёев и Абдухафизов) вступил в преступный сговор. Они, вооружившись ножом и металлическими изделиями, поджидали спортсмена у многоэтажного дома в Карши.

Примерно в 9:35 на глазах у других граждан они жестоко избили Элбека Рахимова, нанесли удары ножом и металлическими изделиями в жизненно важные органы, что привело к повреждениям, опасным для жизни. Затем молодые люди силой посадили спортсмена в автомобиль под управлением Ильёса Рузиева, отвезли в Чиракчинский район, где нанесли многократные телесные повреждения, а затем оставили его в районном медицинском объединении.

Акмаль Рахимов, узнавший об инциденте, выяснил местоположение брата по геолокации и вместе со знакомыми (Бобоназаров, Муродов, Бердиназаров и другие) прибыл в Чиракчинский район. Там они встретили Боймирзаева, Рузиева, Амриева и Яхъёева, вышли из машины и нанесли им повреждениям.

Инспекторы профилактики Равшанов и Ахмедов прибыли на место драки и задержали Рузиева и Яхъёева, остальные участники инцидента смогли сбежать.

Элбек Рахимов, несмотря на оказанную медицинскую помощь, в 14:00 скончался в больнице. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти стали повреждение головного мозга, перелом черепа, серьёзные травмы в грудной клетке и другие повреждения.

Прокуратура Кашкадарьинской области возбудила уголовное дело в отношении З. Боймирзаева и остальных по пунктам «л, п» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть: из хулиганских побуждений и группой лиц или членом организованной группы либо в её интересах). Санкция этой части статьи 97 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 до 25 лет или пожизненного лишения свободы.

З. Боймирзаев (1999), Ш. Тангрибердиев (2000), Я. Яхъев (2005), О. Рузиев (2002), И. Рузиев (1992), Ж. Амриев (1999), Ш. Зайниддинов (2004) и Э. Абдухафизов (2002) привлечены к делу в качестве подозреваемых. Самому взрослому из них — 29 лет, самые младшие — школьники 11-го класса в возрасте 16 и 17 лет.





При осмотре места инцидента возле многоэтажного дома обнаружены три куска арматуры, обувь Рахимова, головной убор, следы крови и пуля от пневматического пистолета, который принадлежал Элбеку Рахимову, а также другие вещественные доказательства.

Следствие ведёт прокуратура Кашкадарьинской области.

Фото: Сенат Олий Мажлиса.



Глава МВД Пулат Бобожонов обратил внимание общественности, что все задержанные были безработными, а атмосфера в их семьях была неблагополучной. По его словам, отец главного подозреваемого отбывает наказание в тюрьме за убийство жены своего младшего брата. Мать другого подозреваемого уехала в Россию на заработки, а отец погиб. Ещё один участник инцидента остался на попечении у бабушку после развода родителей.

Министр указал, что за воспитание детей ответственны и школа, и инспекторы профилактики, и родители с родственниками, и другие организации.

31-летний Элбек Рахимов с 2001 года занимался боевым искусством ушу-саньда. В 2004 году стал чемпионом Узбекистана по этому виду спорта, в 2005 году — чемпионом Азиатских игр. В 2006—2010 годы становился победителем международных турниров. В 2014—2021 годы работал тренером в спорткомплексе «Геолог». После этого он работал оператором в компании Eriell.