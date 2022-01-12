В социальных сетях распространились фотографии из парка «Янги Узбекистон» («Новый Узбекистан»), на которых видно разрушение гипсовых деталей барельефов монумента «Истиклол» (Независимости). На снимках также показаны трещины на тротуаре и другие недостатки.

Фото: Дела тонкие / Telegram.

В пресс-службе хокимията Ташкента не ответили за запрос «Газеты.uz». Комментарий удалось получить в Дирекции по хранению и эксплуатации объектов парка «Новый Узбекистан». Там подтвердили, что элементы оформления монумента сделаны из гипса и являются временными.

Фото: Дела тонкие / Telegram.

«Это сделано временно из гипса. Будет заменено на бронзу в ближайшие два месяца», — сообщил куратор дирекции Миржалил Миркасимов.

Отметим, что большинство памятников в Ташкенте на момент открытия также были гипсовыми. Со временем они заменяются на бронзовые.

Миржалил Миркасимов также объяснил причины повреждения тротуаров. По его словам, это связано с большим потоком посетителей в период праздников. «Тротуары были заполнены людьми, некоторые даже ходили по газонам», — сказал представитель парка.

Фото: Дела тонкие / Telegram.

Парк «Янги Узбекистон» и возведённый в нём монумент Независимости 31 августа открыл президент Шавкат Мирзиёев. Парк запланирован в виде пяти ветвей дерева, олицетворяющих пять направлений Стратегии действий по развитию Узбекистана. Помимо амфитеатра на 5000 мест, в нём также созданы искусственное озеро, спортивные и детские площадки и другие объекты.

Фото: Дела тонкие / Telegram.

«Газета.uz» сообщала, что подрядчиком по проекту является компания Mimar Group. Стоимость строительно-монтажных работ оценивалась в 146,5 млрд и 47,8 млрд сумов (согласно двум лотам на портале госзакупок).