Государственная инспекция по надзору за качеством образования поздно вечером 10 января сообщила, что Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила предложение инспекции и Министерства народного образования о продлении каникул в частных школах до 24 января.

Таким образом, «учебного процесса в негосударственных образовательных учреждениях не будет до 24 января», говорится в сообщении.

В утреннем сообщении инспекция отмечала, что продление каникул в частных школах является «целесообразным». Родители учащихся и педагоги ряда школ до последнего не знали, откроют школы двери во вторник или нет.

МНО сообщило о продлении каникул в государственных школах утром в воскресенье, 9 января. Учёба должна была начаться с 11 января.

Позже в воскресенье Министерство здравоохранения сообщило о выявлении в стране штамма коронавируса «омикрон».