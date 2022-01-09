Министерство здравоохранения Узбекистана днём в воскресенье, 9 января, сообщило о подтверждении в стране штамма коронавируса «омикрон». В утреннем сообщении и накануне Минздрав отмечал, что штамм «омикрон» в стране пока не выявлялся, «но это не повод для успокоения».

Днём ранее, 8 января, в Узбекистане был зафиксирован новый скачок выявляемости COVID-19 — 369 случаев против 214 за предыдущий день. С 1 по 4 января в стране регистрировалось менее 100 случаев. Общее количество случаев, официально подтверждённых с начала пандемии, превысило 200 тысяч (200341). Число зарегистрированных умерших от последствий COVID-19 составляет 1494.

Рост количества инфицированных обсуждался на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. На нём было сообщено, что «омикрон» был обнаружен 7 января у иностранного гражданина, прибывшего в Узбекистан из-за рубежа.

На данный момент в стране применено свыше 39,8 миллиона доз вакцин от коронавируса. Первую дозу получило 88,2% населения, подлежащего вакцинации, все дозы — 64,4%.