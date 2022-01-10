Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана назвала «целесообразным» продление каникул до 24 января и в негосударственных образовательных учреждениях (НОУ).

Министерство народного образования сообщило о продлении каникул в государственных школах в воскресенье, за два дня до начала учёбы. В сообщении говорится, что такое решение принято в целях организации курсов повышения квалификации руководителей школ и педагогов по новой Национальной учебной программе и предотвращения распространения сезонного гриппа.

В сообщении госинспекции говорится, что до 24 января также запланирована организация курсов повышения квалификации педагогов на основе Национальной учебной программы. В этот период руководителей и педагогов НОУ «целесообразно привлечь к курсам повышения квалификации с использованием форм дистанционного обучения».

«С целью содержательного проведения свободного времени в период каникул целесообразно обеспечить активное участие учащихся в онлайн-олимпиадах, интеллектуальных играх, состязаниях и различных конкурсах, направленных на развитие культуры чтения», — говорится в сообщении.

Инспекция также рекомендовала НОУ не взимать плату за период зимних каникул с родителей.